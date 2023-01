LIDERUL PNL GIURGIU, DAN MOTREANU: "PRESEDINTELE MARCEL CIOLACU INCURAJEAZA LIDERII DIN ESALONUL 2-3 SA ATACE PNL!"

Primvicepresedintele PNL Dan Motreanu sugereaza ca atacurile venite dinspre PSD, din partea unor lideri locali, au fost coordonate de presedintele PSD, Marcel Ciolacu."Este destul de dificil sa avem o colaborare buna cu PSD in toate judetele, chiar daca am gasi un numitor comun pentru multe lucruri care ne despart, atata timp cat Presedintele PSD Marcel Ciolacu ii incurajeaza pe unii dintre reprezentantii sai in teritoriu sa ii atace pe ministrii PNL si pe reprezentantii administratiei locale ... citeste toata stirea