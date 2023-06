In perioada 8-10 iunie 2023, in intervalul orar 06:00-10:00, Giurgiu Servicii Publice S.A. va efectua activitati de pulverizare aeriana (etapa a-I-a), pentru combaterea insectelor daunatoare (tantari, capuse, muste, etc.), pe o suprafata de 1500 ha din aria administrativ teritoriala a municipiului Giurgiu (intravilan si extravilan).Pentru o mai buna eficienta, se va interveni si de la sol prin pulverizare cu aparate portabile, atomizoare, termonebulizatoare, pompe de stropit electrice, dar si ... citeste toata stirea