Mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, puse in aplicare de politistii giurgiuveni

Politistii Serviciului de Investigatii Criminale, impreuna cupolitistii Sectiei nr.4 Ghimpati au desfasurat, la data de 26 mai a.c., o actiune pe linia depistarii persoanelor urmarite in temeiul legii, in orasul Bolintin Vale si in comuna Ghimpati, judetul Giurgiu.Cu ocazia activitatilor desfasurate in orasul Bolintin Vale a fost depistat un barbat, de 33 de ani, din aceeasi localitate, pe numele caruia Tribunalul Giurgiu a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii, avand de executat ... citeste toata stirea