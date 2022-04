MAREsI INCEP ZILELE ORASULUI

In acest an, ziua de 23 aprilie, data la care toti crestinii ortodocsi il praznuiesc pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta, coincide cu sambata ce precede duminica Pastelui. Avand in vedere imprejurarile, toate manifestarile ocazionate de sarbatorirea si de praznuirea acestei zile au fost reorganizate pentru o data ulterioara. Astfel, Biserica Ortodoxa va savarsi slujba de pomenire in cinstea patronului spiritual al orasului Giurgiu, in data de 25 aprilie, a doua zi de Paste, ... citeste toata stirea