Minor cercetat pentru furt calificat

Un minor, de14 ani, a intrat in vizorul oamenilor legii, dupa ce ar fi furat o suma de bani dintr-un imobil situat in comuna Putineiu, judetul Giurgiu.Astazi, ora 11:10, politistii Postului de Politie Putineiu au fost sesizati prin apel 112 de catre o femeie, de 34 de ani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns in locuinta parintilor sai, din comuna Putineiu, judetul Giurgiu, de unde au sustras o suma de bani.In baza sesizarii, la fata locului s-a deplasat echipa operativa, ... citeste toata stirea