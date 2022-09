MOMENT SPECIAL LA CAMINUL DE BATRANI DIN HOTARELE: SARBATOAREA UNEI CENTENARE

Cea mai in varsta doamna institutionalizata in centrele din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu a implinit in data de 19 septembrie 2022, varsta de 100 de ani.Doamna Maria a fost sarbatorita la inceputul acestei saptamani in Centrul pentru persoane varstnice din localitatea Hotarele de salariatii si beneficiarii de servicii sociale din acest centru, acolo unde a fost organizata o masa festiva in cinstea aniversarii.La implinirea unui secol de viata, ... citeste toata stirea