Si in acest an, muzeul giurgiuvean se alatura institutiilor din intreaga Europa ce marcheaza deja traditionala "Noapte a muzeelor". Actiunea este marcata in acest week-end, mai exact, sambata, 13 mai, iar reprezentantii muzeului anunta, pe pagina oficiala a institutiei: "Muzeul Judetean "Teohari Antonescu" a pregatit pentru deja cunoscutul eveniment denumit "Noaptea muzeelor" mai multe manifestari la care sunt invitati toti giurgiuvenii, si nu numai. Sambata, 13 mai, incepand cu ora 18,00 va ... citeste toata stirea