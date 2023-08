Desi este, inca, sezon de vacante, la Ministerul Dezvoltarii activitatea este in continua desfasurare, iar una din aceste activitati o constituie semnarea contractelor de finantare pentru derularea investitiilor in comunitatile locale prin programul "Anghel Saligny".Un astfel de documet a fost semnat marti de primarul comunei Rasuceni, Costel Spalatu; contractul are valoarea de 16, ... citeste toata stirea