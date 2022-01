O BATRANA DE APROAPE 90 DE ANI A RAMAS FARA CASA, DIN CAUZA RUFELOR USCATE LANGA SOBA

O femeie in varsta de 86 de ani din localitatea Bacu, judetul Giurgiu, a ramas fara locuinta dupa ce casa i-a ars intr-un incendiu violent izbucnit din cauza scanteilor cazute pe hainele asezate langa soba."Azi noapte, ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in localitatea Bacu pentru stingerea unui incendiu dupa ce casa unei femei, in varsta de 86 de ani, a fost cuprinsa de un incendiu violent.Cand a vazut flacarile, batrana a mers la vecini si le-a cerut ajutorul. Acestia au sunat imediat ... citeste toata stirea