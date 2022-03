Cu adanca durere in suflet, anuntam trecerea in nefiinta a celei care a fost ing. Tudorita Nedelcea (Dorinica), o minunata mama, sora, bunica, verisoara, prietena, colega, vecina si tot ce poate incununa un om deosebit pe Pamant.Rapusa de o boala nemiloasa, doamna Nedelcea a plecat intr-o lume mai buna, dar amintirea ei va dainui vesnic in sufletele celor care au iubit-o. Bunatatea, altruismul si profunzimea de care ... citeste toata stirea