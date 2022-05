O giurgiuveanca a implinit 100 de ani!

Are un secol de viata! Estecel mai batran locuitor al comunei Oinacu, Ilina Matache sau tanti Ilina, asa cum o cunoaste toata lumea, a implinit 100 de ani!Fiind un om deosebit, edilul-sef al comunei Oinacu, Fabian Tirca, i-a facut o surpriza deosebita!"O vorba din batrani spune ca, cine nu are batrani, sa isi cumpere, iar cine ii are, sa ii pretuiasca. Un semn de pretuire am incercat sa ofer astazi, unuia dintre seniorii comunei noastre. Doamna Ilina Matache a implinit venerabila varsta de ... citeste toata stirea