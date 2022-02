O giurgiuveanca a implinit astazi o suta de ani! La Multi Ani, stimata doamna Floarea Stoichita!

Doamna Floarea Stochita,din municipiul Giurgiu, a marcat, astazi 15 februarie 2022, varsta centenarului.Giurgiuveanca se numara printre cei mai longevivi locuitori ai orasului, insa contrar varstei, doamna Stochita, un om frumos si plin de energie, are o stare de spirit demna de toate aprecierile. S-a nascut in judetul Teleorman, insa a ales sa-si traiasca viata in Giurgiu, unde si-a intemeiat o familie, lucrand in sediul actualei Primarii, la Scoala Navala, ca ... citeste toata stirea