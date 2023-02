O LUMANARE APRINSA IN MEMORIA UNEI PERSOANE DECEDATE A PROVOCAT UN INCENDIU PE SOSEAUA BUCURESTI

S-a intamplat duminica noapte, iar luni dimineata pompierii precizeaza"26 de persoane, dintre care trei copii, dar si patru animale de companie (caini si pisici) au fost evacuate, azi-noapte, din apartamentele in care locuiau, in urma unui incendiu produs pe casa scarii. Evenimentul a avut loc intr-un bloc turn, situat pe soseaua Bucuresti din municipiul Giurgiu.Oamenii au simtit un miros puternic de fum pe scara si au sunat la 112.La caz s-au deplasat, in cel mai scurt timp, pompierii din ... citeste toata stirea