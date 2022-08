O NOUA INCERCARE DE TRECERE ILEGALA A GRANIEsEI, DEJUCATA DE POLIEsISTII DE FRONTIERA

Politistii de frontiera au depistat in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, un cetatean marocan, care incerca sa intre ilegal in Romania, ascuns intr-un autocamion.In data de 13.08.2022, in jurul orei 15.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare in tara, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, un cetatean din Rp. Moldova, in varsta de 46 de ani, care conducea un ansamblu rutier. Soferul transporta, conform documentelor prezentate, plite pe ... citeste toata stirea