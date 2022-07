O SAPTAMANA PENTRU INSCRIEREA LA CEA DE-A DOUA SESIUNE A BACALAUREATULUI

Absolventii de liceu care nu au sustinut examenul de BAC 2022 in prima sesiune sau care nu au promovat examenul mai au o sansa in sesiunea de toamna.Incepand de luni, 18 iulie, timp de o saptaman, acestia se pot inscrie la sesiunea de toamna a Bacalaureatului, care este programata in perioada august-septembrie 2022.Dosarul de inscriere trebuie sa contina copii dupa certificatul de nastere si carte de identitate, foaia matricola, o adeverinta de recunoatere a probelor deja sustinute si ... citeste toata stirea