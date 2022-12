OPT OAMENI - RANIEsI INTR-UN ACCIDENT , VINERI SEARA. PATRU SUNT COPII

Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a soldat cu opt victime, patru dintre acestea fiind copii (cel mai mic, de doar 11 zile). Accidentul s-a produs vineri seara, in jurul orei 20, pe DN 6, la Copaciu.Cu detalii vin, ca intotdeauna, reprezentantii ISU Giurgiu, cei care ajung primii la fata locului in toate cazurile de acest gen:"Opt persoane, dintre care patru copii, au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier ce s-a produs in aceasta seara, ... citeste toata stirea