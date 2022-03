Ora Pamantului, marcata si la Giurgiu

Earth Hour (Ora Pamantului),cea mai mare miscare voluntara de mediu din istorie va fi marcata si in acest an, la nivel mondial, in data de 26 martie, iar Primaria municipiului Giurgiu va raspunde din nou pozitiv acestei actiuni.Maine, 26 martie in intervalul orar 20:30-21:30, Giurgiu va stinge luminile pe arterele principale, dupa cum urmeaza:a...Cladirea Primariei municipiului Giurgiu (interior si exterior) - 20:30-21:30;a...Piata Unirii, strada Mircea cel Batran si soseaua Portului - ... citeste toata stirea