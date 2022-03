PADUREA COMUNITARA CAMA - PRIMA DE ACEST GEN DIN EsARA - PRINDE CONTUR...

Cu ocazia Zilei Mondiale a Padurii, Asociatia MaiMultVerde, in parteneriat cu Metropolitan Life SAFPAP, a dat startul sambata, 19.03.2022, campaniei de impadurire de primavara. In cadrul campaniei, peste 150 de voluntari au plantat primii 5.000 de arbori si arbusti la Giurgiu, in interiorul padurii Cama, prima padure comunitara din Romania.Obiectivul acestei campanii este plantarea manuala a 5.000 de puieti si plantarea mecanizata a altor 45.000 de puieti, totalizand 50.000 de puieti plantati ... citeste toata stirea