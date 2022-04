Pana la 90% dintre pacientii cu imunodeficiente primare nu sunt diagnosticati, iar dintre cei care sunt diagnosticati nu toti primesc cea mai buna ingrijire posibila

Saptamana Mondiala a Imunodeficientelor Primare, care a inceput pe22 aprilie, are ca obiectiv in acest an cresterea gradului de constientizare a acestor afectiuni relativ putin intelese. Imunodeficientele primare pot provoca complicatii severe de-a lungul vietii pacientilor si au un impact enorm asupra calitatii vietii acestora.Imunodeficientele primare, sau IDP, sunt boli rare cauzate de defecte mostenite ale sistemului imunitar. IDP ii fac pe oamenii care traiesc cu boala mai predispusi ... citeste toata stirea