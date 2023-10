Proiectul de montare a contoarelor inteligente in Municipiul Giurgiu a intrat in linie dreapta - anunta reprezentantii Apa Service. Acestia precizeaza:"Marti, la sediul societatii Apa Service Giurgiu s-a semnat contractul pentru furnizarea celor 14.500 de contoare inteligente care vor fi montate in Municipiul Giurgiu.Firma care a castigat licitatia este SC VESTRA INDUSTRY SRL, o societate cu vasta experienta in domeniu, avand colaborari cu multe companii de apa din tara.Noile contoare ... citeste toata stirea