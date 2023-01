PANICA PE STRADA VAPORULUI: O GARSONIERA A EXPLODAT, VINERI NOAPTE

Vineri noapte, in jurul orei 1, pompierii erau solicitati sa intervina pe strada Vaporului din municipiul Giurgiu, acolo unde a avut loc o explozie intr-o garsoniera situata la parterul unui bloc.La fata locului s-au deplasat, in cel mai scurt, pompierii din cadrul Detasamentului Giurgiu, cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala pentru interventie si salvare de la inaltime, o ambulanta SMURD un echipaj CBRN si trei ambulante SAJ.Acestia au constatat faptul ca in urma ... citeste toata stirea