Pe 10 februarie, Hramul Bisericii "Sfantul Haralambie"! Cereti ajutorul sfantului, in singura sa biserica din Giurgiu!

Singura biserica din Giurgiu care il are ca ocrotitor pe Sfantul Mare Mucenic Haralambie,aflata pe soseaua Sloboziei, in Cimitirul cu acelasi nume, isi va serba maine, 10 februarie a.c., hramul. Manifestarile dedicate Hramului au inceput in aceasta seara si vor continua maine de dimineata.Sfantul Haralambie a trait pe vremea imparatului roman Septimiu Sever (193-211), propovaduind credinta in cetatea Magnesia, unde a si fost hirotonit episcop. La o varsta inaintata a fost arestat si a ... citeste toata stirea