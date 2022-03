Penitenciarul Giurgiu in parteneriat cu Fundatia "OM", actiune la Centrul Social "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil" din Slobozia (FOTO)

La Centrul Social "Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil", din Slobozia,a avut loc, recent, o activitate in care au fost implicate Penitenciarul Giurgiu si Fundatia "OM", partener in foarte multe actiuni desfasurate de acesta.Mai exact, detinutii au facut si oferit martisoare pentru femeile de la acest centru social, dupa care au avut loc discutii cu femeile, acestea fiind, dupa cum se stie victime ale agresiunii.Fundatia "OM" International este implicata foarte puternic in sprijinul si ... citeste toata stirea