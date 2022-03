Penitenciarul Giurgiu, informatii despre detinutul gasit mort

Penitenciarul Giurgiuaduce la cunostinta opiniei publice, un incident petrecut in data de 09.03.2022, in interiorul uneia dintre camerele de detinere.La data mentionata, in jurul orelor 15:30, intre doua persoane private de libertate clasificate in regim de maxima siguranta, a izbucnit un conflict spontan care a condus la decesul uneia dintre acestea.Personalul medical al unitatii si personalul operativ au intervenit conform procedurilor in vigoare, insa in pofida manevrelor de resuscitare ... citeste toata stirea