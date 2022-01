Perchezitii in Giurgiu, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari privind eliberarea certificatelor de vaccinare anti-Covid-19

Cinciperchezitii au loc, in aceasta dimineata, in judetele Buzau, Giurgiu si Ilfov, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari privind eliberarea certificatelor de vaccinare anti-Covid-19.Potrivit IGPR, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Buzau, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau, efectueaza 5 perchezitii domiciliare, in judetele Buzau, Giurgiu si Ilfov, fiind vizat un cabinet medical individual. ... citeste toata stirea