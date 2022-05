Perchezitii. Patru tineri giurgiuveni, retinuti de politisti

La data de5 mai a.c., un barbat, de 27 de ani, din comuna Joita, a sesizat prin plangere politistii Postului de Politie Buturugeni despre faptul ca, in noaptea de 1 mai a.c., ora 04.30, in timp ce se afla in fata unei discoteci din comuna Buturugeni a fost agresat fizic de catre mai multe persoane.In urma cercetarilor efectuate, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin-Vale, au fost ... citeste toata stirea