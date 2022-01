PERIOADA DE CARANTINA A FOST SCURTATA SI SE APLICA DIFERENEsIAT PENTRU VACCINAEsI SI NEVACCINAEsI

CNSU a emis o noua hotarare - cea de-a doua din acest an, iar principalele modificari aduse hotararilor anterioare sunt urmatoarele:a)Reducerea perioadei de carantina de la 14 la 5 zile pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boala in ultimele 180 de zile;b)Reducerea perioadei de carantina de la 14 la 10 zile pentru persoanele nevaccinate sau care nu au trecut prin boala in ultimele 180 de zile;c)Introducerea masurii carantinei cu privire la contactii directi ai persoanelor confirmate ... citeste toata stirea