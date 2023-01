PERSEVERENEsA: PRINS DE POLIEsIE DE NOUA ORI FARA PERMIS!

La data de 13 ianuarie a.c., ora 17.46, politistii Biroului Rutier, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, in municipiul Giurgiu, au depistat un barbat, de 49 ani, din aceeasi localitate, in timp ce conducea un autoturism, pe soseaua Alexandriei, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.In cauza, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul fara a poseda permis de conducere.In urma cercetarilor ... citeste toata stirea