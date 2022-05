PERTENERIAT PENTRU REFACEREA TABEREI "STEJARUL"

In sedinta ordinara a Consiliului Local ce s-a desfasurat saptamana trecuta, consilierii locali au aprobat proiectul de hotarare ce prevede incheierea unui acord de parteneriat intre municipiul Giurgiu si Zona Libera, in vederea exploatarii Complexului "Tabara Stejarul". "Am strans toti reprezentantii Horeca din Giurgiu, le-am prezentat starea actuala a complexului si le-am propus sa faca o vizita acolo, ca sa-si faca o parere despre valoarea investitiei. Dupa aceasta intalnire, nu am avut ... citeste toata stirea