Peste 20 de incendii in gospodarii, de la inceputul anului! Ce va recomanda ISU Giurgiu

In luna ianuarie,s-au produs peste 20 de incendii in gospodariile cetatenilor. Cel mai grav eveniment a fost in localitatea Goleasca, acolo unde un barbat, in varsta de 42 de ani, si-a pierdut viata, iar mama acestuia a suferit arsuri. In celelalte cazuri s-au inregistrat pagube materiale.Pompierii au constatat faptul ca incendiile izbucnite in locuinte au avut ca si cauze probabile:scurtcircuitul: instalatii electrice / prize defecte etc.;cosul /burlanul de fum defect, necuratat sau ... citeste toata stirea