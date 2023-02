PESTE 80 DE CAZIERE JUDICIARE AU EFOST ELIBERATE, ZILNIC, ANUL TRECUT LA GIURIGU

Peste 21.000 de caziere judiciare au fost eliberate in anul care a trecut in judetul Giurgiu, cu o medie a solicitarilor de 82 pe zi."De astazi, Certificatul de cazier judiciar poate fi obtinut online prin platformele ghiseul.ro si hub.mai.gov.ro dupa ce Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii au operationalizat proiectul pilot privind eliberarea certificatelor de cazier judiciar in sistem electronic care permite eliberarea certificatelor de cazier ... citeste toata stirea