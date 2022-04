PNL Giurgiu insista in DEZINFORMARE!

PresedintelePSD Giurgiu, Marian Mina: "Il rog pe domnul presedinte Dumitru Beianu sa fie barbat, sa nu mai minta si sa nu se mai ascunda sub fustele presedintelui PNL Giurgiu si ale ministrilor PNL!".Desi prefectul judetului Giurgiu, Florentina Stanculescu, a demonstrat, astazi, in conferinta de presa, cu documente ca NU sunt puse in pericol nici salariile angajatilor Consiliului Judetean Giurgiu si nici proiectele in derulare ale institutiei mentionate, PNL si Dumitru Beianu continua sa ... citeste toata stirea