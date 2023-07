In luna iunie 2023, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au constatat si sanctionat mai multe fapte de natura contraventionala si infractionala in zona de competenta.Astfel, in perioada mentionata, politistii de frontiera au constatat 74 infractiuni savarsite atat de cetateni romani, cat si straini, prin care a fost incalcata legislatia romana. Din numarul total de infractiuni, cele mai multe au fost inregistrate in urmatoarele domenii: incalcarea ... citeste toata stirea