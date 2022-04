POLIEsIA DE FRONTIERA GIURGIU DESCHIDE O BANDA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR SPECIAL PENTRU PERSOANE VULNERABILE

Avand in vedere ca ne aflam in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu au fost dispuse masuri pentru intarirea dispozitivului de supraveghere si control la frontiera de stat, iar politistii de frontiera actioneaza alaturi de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, in vederea asigurarii unui climat de ordine si siguranta publica in zona de competenta.Totodata, la nivelul punctelor de trecere a ... citeste toata stirea