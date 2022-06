POLIEsIA GIURGIU - CONTROALE LA TRANSPORTUL DE MARFURI SI CALATORI

La data de 22 iunie a.c., in intervalul orar 06.00-09.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier Giurgiu, impreuna cu reprezentanti din cadrul Directiei Judetene de Transporturi Giurgiu au actionat pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, urmarindu-se in special transportul public de marfa si persoane, in zona oraselor Mihailesti si Bolintin-Vale.Astfel, au fost organizate filtre rutiere, in puncte de interes, fiind verificate peste 90 de ... citeste toata stirea