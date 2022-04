POLIEsIA GIURGIU: "SCOPUL NOSTRU NU ESTE DE A SANCEsIONA, CI DE A PREVENI!"

Peste 150 de politistii giurgiuveni vor fi la datorie, zilnic, in intervalul 22-25 aprilie a.c., pentru asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta publica, astfel incat Sarbatorile Pascale sa fie celebrate in siguranta.*Politistii vor actiona, in sistem integrat, impreuna cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Giurgiu si cu celelalte structuri ale M.A.I, pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica si pentru prevenirea si combaterea faptelor ... citeste toata stirea