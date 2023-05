Ofiteri de politie judiciara din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si STPF Giurgiu, sub coordonarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, efectueaza activitati operative in cadrul unul dosar complex de trafic de migranti documentat in regim de cooperare internationala, impreuna cu autoritatile din Bulgaria, Ungaria si Germania, cu sprijinul Agentiei EUROPOL, care a facilitat schimbul de ... citeste toata stirea