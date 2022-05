Politia de Frontiera Romana: 3 mai - Ziua Mondiala a Libertatii Presei

Ziua Mondiala a Libertatii Preseia fost proclamata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, in 1993, in urma unei recomandari adoptate in cadrul celei de-a XXVI-a sesiunii a Conferintei Generale a UNESCO in 1991.ONU a declarat marcarea acestei zile pentru a aduce in atentia publica importanta si necesitatea respectarii libertatii de exprimare, conform articolului 19 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului: "Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest ... citeste toata stirea