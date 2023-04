Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Giurgiu au actionat pe perioada minivacantei de Pasti, pentru asigurarea unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica pe raza localitatilor urbane si rurale din judetul Giurgiu.Astfel, politistii au actionat in localitatile judetului, pe drumurile publice, precum si in zonele aglomerate in care s-au desfasurat manifestari religioase.Pe perioada minivacantei, politistii rutieri au aplicat 362 de sanctiuni contraventionale, in valoare ... citeste toata stirea