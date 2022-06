POMPIERII AU NEVOIE DE SOFERI! CE CONDIEsII TREBUIE INDEPLINITE PENTRU A TE ANGAJA SOFER LA ISU?

Avem nevoie de cei mai buni conducatori auto! Cu permis de conducere categoriile B si C, diploma de bacalaureat si dorinta de a lucra intr-un domeniu atat de complex ca cel al situatiilor de urgenta. ATENEsIE, sunt scoase la concurs 18 posturi de conducator auto (autospeciale), prin incadrare directa. Cautam tineri cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani, impliniti anul acesta, care sa asigure transportul echipajelor de pompieri, in cel mai scurt timp si in siguranta, la locul evenimentelor. ... citeste toata stirea