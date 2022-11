POMPIERII DE LA ISU - MISIUNE DE SALVARE INCHEIATA CU SUCCES LA MALU

O femeie, in varsta de 88 de ani, a fost salvata de pompieri, aseara, dintr-un incendiu care a izbucnit in casa acesteia, din localitatea Malu. Fiul sau a reusit sa iasa la timp din casa, dar femeia a avut nevoie de ajutorul pompierilor. Acestia au gasit-o cazuta in hol, inconstienta, dar cu functii vitale, cel mai probabil fiind intoxicata cu monoxid de carbon. A fost preluata imediat de ambulanta si de paramedicii SMURD care i-au acordat primul ajutor si au transportat-o la spital. ... citeste toata stirea