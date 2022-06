Pompierii giurgiuveni continua cautarile tanarului posibil inecat, la Gostinu (FOTO)

In aceasta dupa-amiaza,pompierii au fost sesizati sa intervina pentru cautarea unui tanar, in varsta de aproximativ 18 ani, care a intrat in apa Dunarii, in zona localitatii Gostinu si nu a mai iesit la suprafata. Un alt baiat, de aceeasi varsta, a fost scos la timp din apa de oamenii care se aflau in apropiere, cu o barca, potrivit ISU Giurgiu.Din primele informatii, cei doi se aflau la scaldat impreuna cu mai multi prieteni.La fata locului s-au deplasat un echipaj de pompieri din cadrul ... citeste toata stirea