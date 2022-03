Pompierii giurgiuveni, gest de solidaritate fata de refugiatii de la Centrul de Primire in Regim de Urgenta Giurgiu

Tania, Adela, Nicolai si Adam suntpatru dintre copiii ucraineni, cazati la Centrul de Primire in Regim de Urgenta, impreuna cu familia lor. Din prima clipa in care ne-au vazut, ne-au sarit in brate si ne-au tinut atat de strans incat parea ca ne cunoastem dintotdeauna, a postat ISU Giurgiu pe pagina de Facebook.Au ajuns in judetul nostru saptamana trecuta, cand se aflau in drum spre Bulgaria. Microbuzul lor s-a oprit pe autostrada, in zona localitatii Bolintin Deal si nu au reusit sa il mai ... citeste toata stirea