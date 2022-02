PREFECTURA. In ultimele 24 de ore, 107 cazuri confirmate cu Covid-19, in judetul Giurgiu. Inca UN DECES inregistrat in randul persoanelor infectate

Institutia Prefectului - Judetul Giurgiu va informeaza asupra situatiei epidemiologice actualizate lanivelul judetului Giurgiu, la data de 22 februarie 2022:cazuri confirmate pozitiv de la inceputul pandemiei - 26.615 (dintre care 107 in ultimele 24 de ore)cazuri vindecate si externate de la inceputul pandemiei - 20.782;in carantina la domiciliu in prezent - 220 de persoane;in carantina institutionalizata in prezent - 0 persoane;in izolare institutionalizata (spitalizate) in prezent - ... citeste toata stirea