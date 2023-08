Asociatia pentru Dezvoltare Personala si Sociala anunta ca, in perioada septembrie - octombrie 2023, peste 200 elevi din comunele Bolintin Deal si Cosoba vor experimenta tehnologia de printare si scanare 3D in cadrul unor ateliere dedicate si gratuite, in premiera pentru judetul Giurgiu.Atelierele se vor desfasura cu sprijinul si in cadrul scolilor partenere, respectiv Scoala Gimnaziala "Banu Baleanu" - Bolintin Deal si Scoala Gimnaziala nr.1 Cosoba, judetul Giurgiu. Proiectul "Ateliere 3D si ... citeste toata stirea