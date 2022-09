PREOTUL GEORGIAN TUDOR SI POLIEsISTII DE FRONTIERA, DIN NOU ALATURI DE COPIII DEFAVORIZAEsI

Copiii aflati in plasament in Complexul de Servicii Sociale Giurgiu din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului au primit in data de 01 septembrie 2022 ghiozdane si rechizite, in cadrul unei actiuni ce a avut loc la Biserica Buna Vestire din Giurgiu.In data de 01 septembrie 2022, preotul Georgian Tudor i-a invitat la biserica pe copiii beneficiari de masura de protectie speciala la Complexul de Servicii Sociale, unde, alaturi de alti copii din comunitate, au ... citeste toata stirea