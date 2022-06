PRESEDINTELE CJ, DUMITRU BEIANU: "IN MAXIM DOUA LUNI, LINIA DE FERRY-BOAT INTRE GIURGIU SI RUSE VA FI FUNCEsIONALA"

Problema cozilor interminabile de Tiruri la iesirea din tara pare a se apropia de rezolvare; intr-o recenta intalnire cu ambasadorul Bulgariei in Romania, presedintele CJ Giurgiu, Dumitru Beianu, a discutat si acest aspect, afirmand, ulterior, ca linia de ferry-boat ce va face legatura dintre Giurgiu si Ruse va fi functionala in doua luni, aceasta urmand a prelua o buna parte a traficului greu dintre cele doua puncte de frontiera:"Am enumerat multe oportunitati pe care, in viitorul apropiat, ... citeste toata stirea