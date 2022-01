Pret mai mic pentru cetateni, subventie mai mare de la administratia locala

In sedinta extraordinaradin data de 17 ianuarie 2022 a fost aprobat proiectul de hotarare care modifica hotararea aprobata de consilierii locali in data de 6 ianuarie 2022, privind pretul local de facturare a energiei termice.a...Conform OUG nr.130, aprobata de Guvern in data de 17 ianuarie 2021 privind instituirea unor masuri fiscal-bugetare, a fost modificata si completata Legea 227/2015, reducandu-se cota de impozitare de la 19% la 5%.a...De TVA in valoare de 5% beneficiaza urmatoarele ... citeste toata stirea