Pretul mediu al gazelor naturale la consumatorul final casnic nu doar ca nu va scadea in primavara, dar va fi mult mai mare decat anul trecut in aceeasi perioada

Pretul mediu al gazelor naturale la consumatorul final in lunanoiembrie 2021, conform datelor INS, este de cca 220 lei/MWh. Astfel, aparent, plafonarea pretului final al gazelor naturale la o valoare de 370 lei/MWh si de 310 lei/MWh de la 1 februarie, este inutila in aceasta perioada.In fapt plafonarea a avut un efect foarte important, a determinat, conform site-ului ANRE, cresterea pretului gazelor ofertate pe piata de la un nivel de minim 220 lei/MWh la un nivel de minim 420 lei/MWh in ... citeste toata stirea