PRIMARIA GIURGIU - APEL PENTRU DONAEsII IN SPRIJINUL REFUGIAEsILOR

Intr-o postare pe pagina oficiala, reprezentantii Primariei fac un apel catre giurgiuveni: "Centrul de Primiri in Regim de Urgenta Giurgiu are in continuare nevoie de sprijinul oamenilor generosi si cu posibilitati financiare In contextul conflictului izbucnit in Ucraina, mai multi refugiati aflati in tranzit au fost cazati la Centrul de Primiri in Regim de Urgenta de la Giurgiu Nord. Gratie mai multor persoane cu suflet, Directia de Asistenta Sociala a reusit sa asigure acestor persoane ... citeste toata stirea